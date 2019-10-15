Antalya manavgat'te eğitim uçağı kaza yaptı
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Manavgat'te eğitim uçağı kaza yaptı (1)Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı kalkış sırasında kaza geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:49 Kaynak: DHA
Manavgat'te eğitim uçağı kaza yaptı (1)
Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı kalkış sırasında kaza geçirdi. Uçağın kalkış yapmadan burnunu yere sürtmesi sonucu kazanın meydana geldiği belirtilirken, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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