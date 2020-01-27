Antalya manavgatlı iş insanı, otelini depremzedelere açtı - Son Dakika

Manavgatlı iş insanı, otelini depremzedelere açtı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde butik oteli olan iş insanı Metin Durkaya, Elazığ'daki depremde evleri zarar gören 7 aileyi 3 ay boyunca otelinde misafir edip, yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, geçen akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ülke genelinden bölgeye yardımlar sürüyor. Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonlarından olan Manavgat'ta butik otel işleten iş insanı Metin Durkaya da depremzedelere yardımda bulunmak üzere sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Durkaya paylaşımında, "Depremzedelerden 7 aileye otelimde 3 aylığına barındırarak yardım etmek istiyorum. Etrafımıza duyurulur" dedi.

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine açıklamada bulunan Metin Durkaya, aynı zamanda müteahhitlik de yaptığını, 4- 5 yıldır Yalova'nın Çınarcık bölgesinde çalıştığını anlattı. Yalova'da 1999 yılında meydana gelen ve binlerce insanın yaşamını yitirdiği depremin o bölgede oturan insanların hafızasında hala canlı olduğunu aktaran Durkaya, "Benim 4- 5 sene önce iş yapmış olduğum Yalova'da Çınarcık'ta insanlar halen daha yaşadıkları depremin acılarını paylaşıyor. Oradaki mağduriyetlerini anlatıyorlar. Zannedersem biraz da oradaki alt dürtü beni buna yönlendirdi. Keşke o zaman elimizde imkanımız olsaydı da yardım etseydik" dedi.

'ŞİMDİ BİR VE BERABER OLMALIYIZ'

Depremin ülkemiz insanı için bir sınav olduğunu belirten Metin Durkaya, "Depremin ne zaman ve nerede olacağı belli değil. Bizim şimdi bir, beraber olmamız gerekiyor. Acılı olan insanların acılarını dindirmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu millet olmamızın özelliklerinden bir tanesidir" diye konuştu.

'BİZ DE ACILARINI HİSSETTİK, DESTEK OLMAK İSTİYORUZ'

Türk milletinin en fakirinden en zenginine kadar elinden gelen bütün imkanlarla deprem bölgesine yardım göndermeye çalıştığını aktaran Durkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de Türk milletinin bir ferdi olarak yaşanan acıyı hissettik. Bu kış günü çocukların, yaşlıların ve insanların mağdur olduğunu gördük ve düşündük. Biz de kendi imkanlarımız çerçevesince deprem bölgesinde yaşayan, evlerini barklarını kaybeden insanlara yardımcı olmak istedik. Bizim 28 odalı butik bir otelimiz var. Ben aslen Erzurumluyum, o bölgenin soğuğunu bilirim. Bu kış günü, dondurucu soğuklarda evini barkını kaybeden 7 aileyi 3 aylığına otelimde misafir etmek istiyorum. 3 ay boyunca onların yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacağım."