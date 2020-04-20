ANTALYA Manavgatlı pazarcılar kurallara uyum sağladı - Son Dakika

Manavgatlı pazarcılar kurallara uyum sağladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sebze ve meyve pazarlarındaki esnaflar koronavirüs (Covid-19) kapsamında alınan kurallara riayet ediyor. Manavgat Seyyar ve Sabit Pazarcılar Odası (MSSPO) Başkanı Sami Dursun Doğan, "Pazar yerlerimizde esnaflarımız bu hassasiyeti gösteriyor, maskesiz, eldivensiz satış yapılmıyor. Her tezgahta 2 esnafımız oluyor, esnaflardan bir tanesi satış yaparken diğeri tahsilat yapıyor" dedi.

Manavgat'ın en büyük pazarlarından olan Pazartesi Pazarı, 2 gün süren sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bugün vatandaşların akınına uğradı. Geçen hafta yaşanan sosyal mesafeyi hiçe sayan görüntülerin aksine bu hafta vatandaşların kurallara daha çok uyduğu görüldü. Pazara girişte, Manavgat Belediyesi tarafından maske dağıtılan vatandaşların pazar içinde maskesiz dolaşmasına izin verilmedi.

Covid-19 salgınının bütün dünyayı tehdit ettiğini ve hızla yayıldığını belirten MSSPO Başkanı Sami Dursun Doğan, "Bu salgınla toplumun bütün katmanlarının etkilendiği gibi bizim esnaflarımız da bundan ciddi yara aldı. Şu anda pazar yerlerinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla esnafların yarısı tezgah açıyor, diğer yarısı takip eden hafta açıyor. Dolayısıyla haftanın 7 gününün 5'inde tezgah açan esnaflarımız şimdi bir hafta tezgah açıyor, diğer hafta açamıyor. Yer numarası tek rakam olanlar bu hafta, çift rakam olanlar diğer hafta açıyor. Bu arada atlamalı açıldığı için boş tezgah yerlerinin yanında sağında ve solunda boşluklar oluşuyor" dedi.

Manavgat Belediyesi ve zabıtayla birlikte yaptıkları çalışmalarla süreci tamamlamaya çalıştıklarını anlatan MSSPO Başkanı Sami Dursun Doğan, şunları söyledi:

"Önceden hem diğer esnaflarla hem de vatandaşlarla daha bir iç içe olunabiliyordu. Şu anda 1- 1,5 metre mesafeden insanlar birbiriyle görüşebiliyor. Bunun sıkıntısını pazarlarımızda da yaşıyoruz, müşterilerimizle de yaşıyoruz. Toplumun bütün kesimleri virüse karşı sosyal mesafe, eldiven ve maske konusunda hassasiyetini göstermesi gerekiyor. Pazar yerlerimizde esnaflarımız bu hassasiyeti gösteriyor, maskesiz eldivensiz, satış yapılmıyor. Her tezgahta 2 esnafımız oluyor, esnaflardan bir tanesi satış yaparken diğeri tahsilat yapıyor."