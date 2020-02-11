Antalya manyetik kartla kapıları açıp, hırsızlık yaptı - Son Dakika
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Antalya manyetik kartla kapıları açıp, hırsızlık yaptı

7 saat önce

Manyetik kartla kapıları açıp, hırsızlık yaptıANTALYA'da, manyetik kartlar ile kapılarını açıp girdiği 2 evden toplam 7 bin dolar çalıp, kaçan H.B. (20), yakalandı.

Manyetik kartla kapıları açıp, hırsızlık yaptı

ANTALYA'da, manyetik kartlar ile kapılarını açıp girdiği 2 evden toplam 7 bin dolar çalıp, kaçan H.B. (20), yakalandı.

Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde yaşayan T.Y. ve E.E.'ye ait evlere 7 Şubat günü, kapılarını manyetik kartla açıp giren bir kadın, toplam 7 bin dolar alıp, kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıyan kadının peşine düşen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin H.B. olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan H.B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olaylarıyla ilgili iki kadın şüphelinin arandığı belirtildi.

Antalya manyetik kartla kapıları açıp, hırsızlık yaptı

Döşemealtı, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:05 Kaynak: DHA
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