ANTALYA Marketini soymak isteyenleri böyle yakaladı - Son Dakika

Marketini soymak isteyenleri böyle yakaladı

ANTALYA'da marketi soymak isteyen 2 kişi, içeride kendilerini tabancayla bekleyen işyeri sahibi tarafından yakalandı. Olay anı işyerine ait güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Hırsızlık girişimi, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesinde geçen ağustos ayında saat 06.50'de meydana geldi. Alkollü ürünlerin satıldığı markette kalan işyeri sahibi, işyerine girmeye çalışan iki kişi olduğunu fark etti. Elinde tabancasıyla yattığı standın arkasından çıkan işyeri sahibi, dizleri üzerinde ilerleyerek kapıyı açtı. İşyerinin önüne çıktıktan sonra yan tarafına geçip, kameranın açısından çıkan işyeri sahibi, hırsızlık amacıyla dükkanına giren 2 kişiyi yakaladı. Yaklaşık iki dakika süren olay kameralara anbean yansıdı. İşyeri sahibi, hırsızlık şüphelilerini polise teslim etti.