Antalya marketteki hırsızlık kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya marketteki hırsızlık kamerada - Son Dakika

Antalya marketteki hırsızlık kamerada

6 saat önce

Marketteki hırsızlık kameradaAntalya'nın Manavgat ilçesinde alışveriş bahanesiyle girdiği marketten kasayla alkollü içki çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Marketteki hırsızlık kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alışveriş bahanesiyle girdiği marketten kasayla alkollü içki çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Manavgat Sorgun Bulvarı'ndaki bir markete dün saat 19.00 sıralarında gelen bir kişi, şans oyunu oynadıktan sonra market sahibi Arife Aydemir'e, 'Bugün hangi oyun var' diye sordu. Şüpheli, Aydemir'in verdiği cevabın üzerine yanlış oyun oynadığını belirtip dışarı çıktı. Bir süre dışarda bekleyen şüpheli, market sahibinin diğer müşterilerle ilgilendiğini görünce, market önündeki bir koli alkollü içkiyi alarak uzaklaştı. Kısa süre sonra durumu fark eden Aydemir, polisi arayarak şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'KASAYLA ALIP GÖTÜRDÜ'

Arife Aydemir, eşinin ameliyat olması nedeniyle dün akşam markette tek başına olduğunu, müşteri yoğunluğundan dolayı olayı fark etmediğini anlattı. Şüphelinin dışarıda şans oyunu oynadığını anlatan Aydemir, 'İçeri girdi ve 'Bugün günlerden ne?' diye sordu. Ben de günü söyleyince, 'Yanlış oyun oynadım. Bunu düzelteyim' dedi. Tekrar dışarı çıktı. Kalabalıktı. Ben müşterilerle ilgileniyordum. Sonra dışarıdaki malzemelerin olmadığını fark ettim. Kameralardan izlediğimde erkek müşterinin alkollü içkileri kasayla alıp götürdüğünü gördüm" dedi.

Öte yandan, hırsızlık olayı marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Marketten içeri girip işyeri sahibiyle konuştuktan sonra dışarı çıkan şüphelinin, bir süre oyalandıktan sonra kapının önünde duran bir koli alkollü içkiyi alıp götürdüğü görülüyor.

Antalya marketteki hırsızlık kamerada

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:38 Kaynak: DHA
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