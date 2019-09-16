Son Dakika Haberleri: Antalya maskeli ve silahlı pastane soygununa 4 tutuklama
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Antalya maskeli ve silahlı pastane soygununa 4 tutuklama

58 dakika önce

Maskeli ve silahlı pastane soygununa 4 tutuklamaANTALYA'nın Alanya ilçesinde yüzlerini maskeyle kapatıp, çalışanı silahla tehdit ederek pastanenin kasasından 4 bin lirayla kayıplara karışan 4 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Maskeli ve silahlı pastane soygununa 4 tutuklama

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yüzlerini maskeyle kapatıp, çalışanı silahla tehdit ederek pastanenin kasasından 4 bin lirayla kayıplara karışan 4 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Konaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir pastaneye dün saat 05.30 sıralarında gelen olayda, yüzleri maskeli ve eli silahlı 2 kişi, çalışanlara silah doğrultarak kasadaki 4 bin TL'yi çantaya doldurdu. Parayı alan 2 şüpheli dışarıda gözcülük yapan 2 şüpheliyle birlikte olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Şüphelilerin uzaklaşmasının ardından pastane çalışanları durumu jandarmaya ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na ekipler olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda soygun sırasında dışarıda gözcülük yaptığı belirlenen Yunus E. (19) ve Ertuğrul K.'yı (24) kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

2'Sİ ANAMUR'DA YAKALANDI

Jandarma ekipleri diğer şüpheliler Abdulkadir B. (19) ile Fehmi E.T.'yi (18) ise Mersin'in Anamur ilçesinde gizlendikleri adreste yakaladı. 2 şüphelinin üzerinden 1750 lira ele geçirildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Soygun anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yüzü maskeli 2 şüphelinin ellerinde tabanca ve bıçakla iş yerine girdiği, çalışanı tehdit ettikten sonra kasada bulunan paraları alıp kaçtığı yer aldı.

Antalya maskeli ve silahlı pastane soygununa 4 tutuklama

Atatürk Caddesi, Jandarma, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:05 Kaynak: DHA
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