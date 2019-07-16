ANTALYA Mavi yelken balığı Kemer'de görüntülendi

Mavi yelken balığı Kemer
'de görüntülendi
Dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren soyu tükenmek tehlikesiyle karşı karşıya olan yavru mavi yelken balığı (Marlin Fish Spearfishing), Antalya
'nın Kemer ilçesinde görüntülendi.
Kemer G Marina
'da soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na yavru mavi yelken balığını görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bazılarının yunusa bazılarının ise kılıç balığına benzettiği yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki balık, uzun süre marina içinde yatlar ve gezi teknelerinin arasında yüzdü. Balık, renklerinin güzelliği ve hareketleriyle dikkati çekti.
Bilgi verilmesi üzerine gelen Kemer İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve marina ekipleri, zarar görmemeleri için balık yönlendirerek marinanın dışına çıkardı.
G Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, Bugün marinamızda ticari tekneler çıktıktan sonra bir misafirimiz olduğunu gördük. Misafirimiz dünyada nesli tükenmekte olan mavi yelken balığı. Bölgemizin balığı değil. Zaman zaman senede bir iki kere bu bölgemize gelebiliyor. Şu anda da marinamızda ekiplerimiz onu korunaklı olarak marina dışına çıkarttı. Yolunu göstereceğiz. Yolu açık olsun ama nesli tükenmekte olan bir balık o yüzden korumamız gerekir dedi.
Mavi Yelken Balığı ile ilgili olarak Akdeniz Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi'nden öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu
ise Bizim kıyılarımızda çok nadir görülen bir tür. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde LC kategorisinde nesli tehlikeye yaklaşmış türden bir balık türü. Özellikle Atlas Okyanusu
'nda bulunan Maderia Adaları civarında yoğun olarak görülüyor. Akdeniz de görülmekte. Çok nadir görünen bir tür olması nedeniyle avlanmaması gerekmektedir dedi.