Antalya, mega yat üretiminde dünyada ilk 3'te - Son Dakika

Antalya, mega yat üretiminde dünyada ilk 3'te

Antalya, mega yat üretiminde dünyada ilk 3'teDünyanın en önemli süperlüks yat yapım merkezleri içinde ilk 3'e giren ve Türkiye'de 1'inci olan Antalya Serbest Bölge'de, bugüne kadar toplam 460 ultralüks yat tamamlandı.

Antalya, mega yat üretiminde dünyada ilk 3'te

Dünyanın en önemli süperlüks yat yapım merkezleri içinde ilk 3'e giren ve Türkiye'de 1'inci olan Antalya Serbest Bölge'de, bugüne kadar toplam 460 ultralüks yat tamamlandı. Mega yatlar dünyanın birçok ülkesindeki zengin ve ünlü isimlere teslim edildi. Toplam uzunlukları 8 bin 640 metre olan lüks yatlardan 1 milyar 210 milyon dolar gelir sağlandı. Bu yılın başından itibaren 8'i rıhtımda toplam 18 yat tamamlandı, toplam uzunlukları 892 metre olan 18 yattan 45 milyon dolar gelir elde edildi. Pandemi sürecinde yat sektörü açısından olumlu gelişmeler yaşandı, siparişlerde artış var.

Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, Türkiye'nin süperlüks yat ve tekne üretiminde, İtalya ve Hollanda'nın ardından dünyada 3'üncü sırada yer aldığını belirtti. Türkiye'de bu alanda Antalya Serbest Bölge'nin açık ara 1'inci olduğunu anlatan Gürses, Antalya'yı Tuzla ve Bodrum'un takip ettiğini açıkladı. 2000'li yılların başından itibaren başlayan ve bugün 50 firmanın faaliyet gösterdiği bölgede, üretimi tamamlanan süperlüks yat ve tekne sayısının 460'a, toplam uzunluğun da 8 bin 640 metreye yükseldiğini söyleyen Gürses, toplam gelirin ise 1 milyar 210 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

EN BÜYÜK YAT 70 METRE

Bölgede şu ana kadar en büyük boyda teslimi yapılan süper lüks yatın 63 metre uzunluğunda olduğunu belirten Gürses, Bu yat geçen sene denize indirildi. Estel Marine firmasına ait 63 metrelik süperlüks yat, 40 milyon dolara, İngiliz iş insanına satıldı. Ama içeride bu yıl aralık ayına doğru indirilecek 70 metrelik bir proje var. Ayrıca imalatı devam eden 70 metrelik başka bir tekne daha var dedi.

114 LÜKS YATA BAKIM- ONARIM

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, Antalya Serbest Bölge'nin sıfır yat üretiminin yanı sıra önemli bakım- onarım merkezine dönüştüğünü de anlattı. Gürses, geçmiş yıllarla birlikte bakım- onarım için getirilen toplam 132 yatın 114'ünin tamamlandığını ve 34,1 milyon dolar gelir sağlandığını kaydetti.

70-80 METRELİK TALEPLER GELİYOR

Antalya Serbest Bölge'de yat sektörünün çok hızlı gelişim gösterdiğini anlatan Gürses, 'Şu anda mevcut altyapımız 50 metre ve 500 tona kadar yatları denize indirme ve karaya çekme sistemine sahip. Fakat artık öyle talepler gelmeye başladı ki 70- 80 metre boylarında yeni yat siparişleri alınıyor. Yat bakım- onarım anlamında da yatlarını getirmek isteyen birçok yat sahibi var. Yat boyları da çok fazla. Bütün talepleri karşılamak için yeni bir plan ve proje içerisinde yeni bir sistem yatırımına başlıyoruz diye konuştu.

90 METRE 2 BİN TONLUK YATLAR

Projesi tamamlanan rıhtım ve yat çekme- indirme yatırımının inşasına başlanacağını duyuran Gürses, şöyle dedi

'Bu sistem bittiğinde bölgemizde 2 bin ton, 90 metreye kadar yatları karaya çekme ve denize indirme imkanına sahip olacağız. Rıhtımda bu konuda iki önemli sistem kuruluyor. Biri 560 ton travel lift, imalat siparişini verdik, İtalya'da yapılıyor. Gelecek yıl ocak sonu teslim edilecek. Diğer önemli proje ship lift dediğimiz 2 bin tona kadar yatları denize indirip karaya çekme sistemi. Bunun da anlaşmaları imzalandı. Rıhtım inşaatıyla gelecek yıl mart- nisan aylarında hizmete açmayı planlıyoruz.

BU SENE 18 YAT DENİZE İNDİ

Bu yılın başından itibaren 8'i şu an rıhtımda toplam 18 yatın tamamlandığını açıklayan Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, toplam uzunlukları 892 metre olan 18 yattan 45 milyon dolar gelir elde edildiğini kaydetti. Gürses, yıl sonuna kadarki hedefin ise 35 civarında lüks yat ve tekne olduğunu belirterek, Ayrıca bölgede yapımı devam eden 2021, 2022 yıllarında teslim edilecek teknelerde bulunuyor dedi. ÜRETİM ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Pandemi süreciyle ilgili bölgede firmalar sipariş esasına göre çalıştığı için, önceden alınan siparişlerin teslim süreçlerinin belli olduğunu ve üretimlerinin aralıksız devam ettiğini belirten Gürses, Bölgemiz bu süreçten olumsuz etkilenmedi. Üretimlere devam edildi ki, ilk 6 aylık ticaret rakamlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 arttı. Kapasite kullanım oranlarımızda herhangi bir düşüş yok. İstihdamımız 5 bin 70 kişi. İnşallah yeni yatırımlarımız ve yat bakım onarım sahası devreye girdiğinde 6 binin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz diye konuştu.

PANDEMİ NEDENİYLE ÖN SÖZLEŞME

Pandemi sürecinde yat sektörü açısından olumlu gelişmeler yaşandığını anlatan Zeki Gürses, şöyle konuştu

İnsanların sosyal yaşantıları ve beklentilerinde çok büyük değişiklik sözkonusu. Biraz daha sosyal hayatı izole anlamında bir düşünceye sahip oldular. Onun için yat siparişlerinde de aile tipi dediğimiz 16- 24 metre boylarındaki sipariş görüşmelerinde çok hızlı bir artış var. Hatta ön protokolleri imzalanmış durumda.

DAİRE KONSEPTİNDE LÜKS YAT

Bu yıl 19 metrelik kompozit katamaran bir yat imalatını tamamlayan Arkın Pruva Yachts firmasının, geçen yıl projelendirdiği yat, aile tipi olması nedeniyle pandemi döneminde en çok ilgi gören yat tiplerinden biri oldu. Firma Genel Müdürü Yavuz Bakankuş, prototip olarak üretilen yatın, normal bir yat iç dizaynından farklı olarak her ailenin kullanabileceği bir daire konseptinde planlandığını söyledi. Bakankuş, Tekneye uzak ama eve alışkın insanların deniz üzerindeki konforunu amaçladık dedi. DURGUNLUK BEKLERKEN ARTIŞ OLDU

İçeriğinin normal bir kabin tarzında değil, oda tarzında düzenlendiğini anlatan Bakankuş, Bu bir serinin ilk prototopi. Yeni tamamlandı ve denize indirilecek. Deniz testleri de olumlu sonuçlar verdiğinde seri üretimine başlanacak. Pandemi sürecinde özellikle bu boy teknelere, bir ailenin kullanabileceği, personele ihtiyacı olmadan, kendi başına hakim olabileceği teknelere ilgi çok arttı. Pandemi döneminde biz durgunluk beklerken tam tersi bir gelişme oldu ve bu tip tekne projeleri geliyor. Onları fiyatlandırıp teklifler veriyoruz diye konuştu.

PANDEMİYLE ÖNEMİ ARTTI

Kompozit katamaran tipi teknenin pandemi düşünülmeden geçen yıl projelendirildiği için ilginç olduğunu kaydeden Yavuz Bakankuş, Pandemiyle beraber önemi arttı, pazarı büyüdü diyebiliriz. Gerçekten günümüze uygun bir proje. Teknenin üst binasında 2 oda, açık mutfaklı bir salon, yan gövdelerinde de iki misafir kabini toplam 4 kabin, 8 kişinin çok rahat barınabileceği ve vakit geçirebileceği şekilde dizayn edildi. Bu teknede normal motoryat katamarandan farklı teknik, otomasyon özelliklerden vazgeçildi. Bütçenin biraz cazip hale gelmesini istedik dedi. MALİYETİ 1 MİLYON EURO

Herkesin çok rahat sahip olması için bazı ekonomik dengelerin göz önünde bulundurulduğunu anlatan Bakankuş, Ama herkesin deniz üzerinde konforunu sağlayabilecek durumda. Fiyatları net olarak belli olmadı. Ama kendi açımızdan 1 milyon Euro civarında bir maliyete sahip. Bu boyda tekne için gerçekten çok cazip bir fiyat ve Avrupa'da bu boyda motoryat katamaran 2- 2.5 milyon Euro'nun altında yoktur değerlendirmesini yaptı.

Antalya, mega yat üretiminde dünyada ilk 3'te

Zeki Gürses, Türkiye, Antalya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 13:21

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya, mega yat üretiminde dünyada ilk 3'te - Son Dakika
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