ANTALYA 'MEHTERANLI GELİN ALMA' MERASİMİNİN FATURASI 50 BİN 400 LİRA - Son Dakika

ANTALYA 'MEHTERANLI GELİN ALMA' MERASİMİNİN FATURASI 50 BİN 400 LİRA

06.04.2021 13:06

ANTALYA'da sokak kısıtlamasına rağmen mehteran eşliğinde düzenlenen 'gelin alma merasimi'ne katılan 16 kişiye, toplam 50 bin 400 lira ceza uygulandı.

ANTALYA'da sokak kısıtlamasına rağmen mehteran eşliğinde düzenlenen 'gelin alma merasimi'ne katılan 16 kişiye, toplam 50 bin 400 lira ceza uygulandı.

Salgın döneminde, son günlerde asker eğlenceleriyle gündeme gelen Antalya'da geçen cumartesi günü ilginç bir düğün merasimi yaşandı. İki günlük kısıtlamanın olduğu iller arasında yer alan Antalya'da düzenlenen mehteranlı 'gelin alma merasimi', görenleri şaşkına çevirdi. Kepez'e bağlı Çankaya Mahallesi'ne lüks araçların da olduğu konvoyla gelen damat adayı ve arkadaşları, sokak kısıtlamasına aldırış etmedi. Damat, gelinin olduğu siteye 'mehteran takımı' ile girdi.

Sosyal mesafenin, kısıtlamaların hiçe sayıldığı, katılımcılardan bazılarının ise maske dahi takmadığı mehteranlı gelin alma merasimi, sitede oturan çevre sakinlerinin cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine mahalleye gelen polis, konvoya müdahale ederek, dağıttı.

Kısıtlamayı ihmal eden 16 kişi hakkında, 3 bin 150'şer liradan toplam 50 bin 400 lira ceza uygulandı.

ANTALYA 'MEHTERANLI GELİN ALMA' MERASİMİNİN FATURASI 50 BİN 400 LİRA
ANTALYA 'MEHTERANLI GELİN ALMA' MERASİMİNİN FATURASI 50 BİN 400 LİRA
ANTALYA 'MEHTERANLI GELİN ALMA' MERASİMİNİN FATURASI 50 BİN 400 LİRA
ANTALYA 'MEHTERANLI GELİN ALMA' MERASİMİNİN FATURASI 50 BİN 400 LİRA

Cumartesi, Antalya, Düğün, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA 'MEHTERANLI GELİN ALMA' MERASİMİNİN FATURASI 50 BİN 400 LİRA - Son Dakika


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