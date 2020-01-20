Antalya meral akşener, antalya'da - Son Dakika
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Antalya meral akşener, antalya'da

6 saat önce

Meral Akşener, Antalya'da (5)KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜRAntalya'nın doğu ilçelerine ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü son durağı Aksu ilçesi oldu.

Meral Akşener, Antalya'da (5)

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR

Antalya'nın doğu ilçelerine ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü son durağı Aksu ilçesi oldu. Parti binası önünde çiçeklerle karşılanan Akşener, salonda vatandaşlara hitap etti. İYİ Parti'nin anti demokratik uygulamalara, kuvvetler ayrılığının ortadan kalkmasına itiraz ettiğini söyledi. İYİ Parti'nin ilk kurulduğu tarihte gerçekleştirilen genel seçimlere sokulmak istenmediğini belirten Akşener, CHP'nin 15 milletvekilinin geçici süreyle partilerine gelerek seçimlere katılmalarını sağladığını kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Akşener, iki günde 150 bin imza ile partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu vurguladı.

'BAŞKA SİYASİ OLUŞUMLARA ÖRNEK OLDUNUZ'

31 Mart Yerel Seçimleri'ne ittifak olarak gitmesine partililerin oy birliği ile karar verdiğini dile getiren Meral Akşener, "Eğer İstanbul, Ankara, Antalya, Adana kazanılmışsa bunu siz sağladınız. Türkiye'yi sıkıntılı durumdan çıkardınız. Şehirli seçmenin 'biz de yapabilirmişiz' kararını güçlendirdiniz. Korkmadan bizim siyasi oluşumumuzun içinde yer aldınız. Kalıcı olmaya yönelik inadınız başka siyasi oluşumlara örnek oldu. Korku duvarından arkadaşlar geçer oldular. Tarih sizi yazacak" diye konuştu.

YARIN DA BATI İLÇELERİNİ GEZECEK

Aksu'daki konuşmanın ardından Meral Akşener, basına kapalı bir toplantıda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Antalya merkezde bir araya geldi. Akşener, yarın da Antalya'nın batı ilçelerine ziyaret gerçekleştirecek.

Antalya meral akşener, antalya'da

Meral Akşener, İYİ Parti, Antalya, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:03 Kaynak: DHA
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