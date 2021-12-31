Antalya merkez ve batı ilçelerinde hüküm süren olumsuz hava şartları etkisini kaybetti - Son Dakika

Merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da fırtına ile sağanak etkisini yitirdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 29 Aralık saat 20.00 ile 31 Aralık saat 13.00 arası gerçekleşen yağış değerlerini açıkladı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, metrekareye düşen yağış miktarı Kemer Ovacık'ta 456,37, Korkuteli'nde 391,30, Döşemealtı'da 246,60, Kemer'de 221,40, Finike'de 202,80, Kepez'de 196,55, Kumluca'da 193,30 ve Muratpaşa'da 178,20, kilogram ölçüldü.

Rüzgarın saatteki hızı da Kemer'de 140,4, Finike'de 84,2 ve Konyaaltı'nda 77 kilometreye ulaştı.

Açıklamada, iki gündür Antalya merkez ve batı ilçelerinde hüküm süren olumsuz hava şartlarının etkisini kaybettiği kaydedildi.