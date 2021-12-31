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Antalya merkez ve batı ilçelerinde hüküm süren olumsuz hava şartları etkisini kaybetti - Son Dakika

Antalya merkez ve batı ilçelerinde hüküm süren olumsuz hava şartları etkisini kaybetti

31.12.2021 15:35
Antalya merkez ve batı ilçelerinde hüküm süren olumsuz hava şartları etkisini kaybetti

Merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da fırtına ile sağanak etkisini yitirdi.

Merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da fırtına ile sağanak etkisini yitirdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 29 Aralık saat 20.00 ile 31 Aralık saat 13.00 arası gerçekleşen yağış değerlerini açıkladı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, metrekareye düşen yağış miktarı Kemer Ovacık'ta 456,37, Korkuteli'nde 391,30, Döşemealtı'da 246,60, Kemer'de 221,40, Finike'de 202,80, Kepez'de 196,55, Kumluca'da 193,30 ve Muratpaşa'da 178,20, kilogram ölçüldü.

Rüzgarın saatteki hızı da Kemer'de 140,4, Finike'de 84,2 ve Konyaaltı'nda 77 kilometreye ulaştı.

Açıklamada, iki gündür Antalya merkez ve batı ilçelerinde hüküm süren olumsuz hava şartlarının etkisini kaybettiği kaydedildi.

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Döşemealtı, Fırtına, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya merkez ve batı ilçelerinde hüküm süren olumsuz hava şartları etkisini kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya merkez ve batı ilçelerinde hüküm süren olumsuz hava şartları etkisini kaybetti - Son Dakika
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