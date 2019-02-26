Antalya Merkezli 22 İlde Fetö Operasyonu: 36 Gözaltı
57 dakika önce
Antalya merkezli 22 ilde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yapılan operasyonlarda 36 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Antalya
merkezli 22 ilde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yapılan operasyonlarda 36 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması,örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılması adına FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik, 19 Şubat tarihinde yapılan operasyonlar yapıldığını hatırlatıldı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
personeli, 4 Sahil Güvenlik Komutanlığı
personeli toplam 6 asker Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesi adına yürütülen soruşturmanın devamında, 24 muvazzaf askerin de aralarında bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığı personeli şüphelilerin yakalanması amacıyla 26 Şubat günü Antalya merkezli 22 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. 30 şüphelinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:01 Kaynak: İHA
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