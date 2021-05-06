Antalya merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

Antalya merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Askeri Mahrem Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şahsın yakalanması için 27 Nisan Salı günü Antalya, Kilis ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan biri ilgili savcılık talimatına istinaden serbest bırakılırken, 30 Nisan Cuma günü adli mercilere sevk edilen 3 şahıs hakkında Adli Kontrol kararı verildi. 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yurtdışında olduğu tespit edilen 1 şahıs ise yakalanamadı. - ANTALYA