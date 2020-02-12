Antalya merkezli 3 ilde insan kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya merkezli 3 ilde insan kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Antalya merkezli 3 ilde insan kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Antalya merkezli 3 ilde yapılan operasyonda sahte belgeler ile kaçak yollardan yurt dışına göçmen şahısları gönderdikleri iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya merkezli 3 ilde insan kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Antalya merkezli 3 ilde yapılan operasyonda sahte belgeler ile kaçak yollardan yurt dışına göçmen şahısları gönderdikleri iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.


Değişik tarihlerde Antalya Havalimanı'ndan sahte belgeler ile kaçak yollardan yurt dışına göçmen şahısları gönderdikleri iddia edilen organizatörlerin yakalanmaları amacıyla Antalya merkezli İstanbul ve Ankara illerinde 07 Şubat günü yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı. Göçmen Kaçakçılığı olaylarının organizatör şahıslardan olan İstanbul'da 3 şahıs, Ankara'da 2 şahıs olmak üzere toplam 5 şahıs yakalandı. Şüphelilerin ev ve kaldıkları otelde yapılan aramalarda suç unsuru malzeme olarak 1 adet sahte kimlik ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yapılan işlemlerin ardından şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest kalırken, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kaldı, bir şahıs tutuklandı. - ANTALYA

İstanbul, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:28 Kaynak: İHA
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