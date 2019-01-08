Antalya Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı
16 dakika önce
Antalya merkezli 4 il ve bir ilçede düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 şüpheli yakalandı.
Antalya
merkezli 4 il ve bir ilçede düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı incelemede 10 şüpheliyi tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik Antalya merkez ve Finike
ilçesi ile Ankara
, İstanbul
ve Isparta
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri hakkında Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce arama kararı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:30 Kaynak: İHA
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