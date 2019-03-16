Antalya Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı
1 saat önce
ANTALYA merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Antalya, Amasya
, Ankara
, Erzurum
, Gaziantep
, Malatya
, Adıyaman
ve Şırnak
'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskınlarda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
'ndan 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığı
'ndan 3 ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 personel olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:16 Kaynak: DHA
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