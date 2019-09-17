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Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

23 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8'i muvazzaf asker olmak üzere toplamda 13 kişi gözaltına alındı.

Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8'i muvazzaf asker olmak üzere toplamda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9'u adliyeye sevk edildi.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına ilişkin belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 8'i muvazzaf asker, 3'ü askeri öğrenci ve 2 emekli asker olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. Uncalı Semt Polikliniğinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şahıs, dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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