Antalya
merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar
Soruşturma Bürosu koordinesindeki Antalya Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'li şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.
Antalya merkezli Ankara
, İstanbul
ve Isparta
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakandı, firari bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden birinin Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kararı bulunduğu anlaşıldı.
Şüphelilerin oturdukları yerlerde yapılan aramada ise örgütsel digital materyaller ele geçirildi.