Son Dakika Haberleri: Antalya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Antalya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Antalya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Antalya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Antalya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar
Soruşturma Bürosu koordinesindeki Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'li şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Antalya merkezli Ankara, İstanbul ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakandı, firari bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden birinin Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kararı bulunduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin oturdukları yerlerde yapılan aramada ise örgütsel digital materyaller ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:24 Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel
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