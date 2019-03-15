Son Dakika Haberleri: Antalya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Antalya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Antalya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 9 zanlı gözaltına alındı.

Antalya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Antalya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Antalya, Amasya, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3 ve Jandarma Genel Komutanlığından 1 personel olmak üzere 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:20 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Yaşlı Adamı Öldüren Zanlılardan İnanılmaz Sözler: "Umduğumuzu Bulamadık, Adam Bedavaya... Emlak Zengininin Katil Zanlısı: Cebinden 120 TL Çıktı, Adamı Bedavaya Öldürdük Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Kadında Frengi Hastalığı Tespit Edildi Canlı Yayında Ortaya Çıkan Cinayetin Zanlısı, FETÖ İtirafıyla Herkesi Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 20:52:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]