Antalya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Antalya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 9 zanlı gözaltına alındı.
Antalya
merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, Antalya, Amasya
, Ankara
, Erzurum
, Gaziantep
, Malatya
, Adıyaman
ve Şırnak
'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3 ve Jandarma Genel Komutanlığından 1 personel olmak üzere 9 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:20 Kaynak: AA
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