Son Dakika Haberleri: Antalya merkezli sahte seyahat acentesi dolandırıcılığı operasyonu
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Antalya merkezli sahte seyahat acentesi dolandırıcılığı operasyonu

7 saat önce

Antalya merkezli 7 ilde uluslararası seyahat acentelerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Antalya merkezli sahte seyahat acentesi dolandırıcılığı operasyonu, System.String[]

Antalya merkezli 7 ilde uluslararası seyahat acentelerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 yıldızlı otellere ait görseller ve uluslararası seyahat acentelerinin adlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından zanlılardan 5'i salınırken, 9'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Almanya'da başka ülke vatandaşları adına kurulan şirketler üzerinden oluşturulan sahte tatil web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edine 23 şüpheli Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Yurt dışı hesaplarındaki 2 milyon lirayı Türkiye'deki hesaplara aktardıkları belirlenen şüphelilerin ülkedeki mal varlıklarına tedbir konulmuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:46 Kaynak: AA
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