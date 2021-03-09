ANTALYA Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüş - Son Dakika

ANTALYA Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüş

09.03.2021 16:19

Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüşANTALYA'da 4,5 aydır kayıp olarak aranırken, bir binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ın (20) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüş

ANTALYA'da 4,5 aydır kayıp olarak aranırken, bir binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ın (20) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polat'ın C.A. tarafından iple boğularak öldürüldüğü belirlendi. C.A.?nın dışarıdan anlaşılmayacak şekilde folyoyla sardığı saptanan cesedi, kurye S.G.'ye verdiği, S.G.?nin de cesedi bacaklarının arasına alıp, halı gibi taşıdığı tespit edildi.

Antalya'da, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın, geçen pazar günü Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında folyoya sarılı cesedi bulundu. Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti.

Polis olayla ilgili C.A. ile F.T., İ.H., Ş.A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Mervenur Polat'ın cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Kayseri'ye götürüldü.

İPLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda C.A., Mervenur Polat'ı öldürdüğünü itiraf etti. C.A., olay günü Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki bir evde birlikte uyuşturucu aldığı Mervenur Polat ile aralarında tartışma çıktığını söyledi. C.A. tartışma sırasında eline geçirdiği iple genç kızı boğarak öldürdüğünü ifade etti.

CESEDİ KURYEYLE GÖNDERMİŞ

Olayın ardından C.A.'nın, dışardan ceset olduğu anlaşılmayacak şekilde Mervenur Polat'ın cesedini halı gibi folyoyla sardığı, koli bandıyla bağlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi. Kurye S.G.'nin ise Polat'ın cesedini bacaklarının arasına alıp halı gibi taşıdığı, motosikletle bu şekilde C.A.'nın Güllük Caddesi'nde babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine götürüp bıraktığı ortaya çıktı. S.G.'nin, ifadesinde, ceset taşıdığını bilmediğini söylediği belirtildi.

40 KİLAYA KADAR DÜŞMÜŞ

Uyuşturucu madde kullandığı için 40 kiloya kadar düştüğü belirtilen Mervenur Polat'ın cesedinin büyük bölümünün çürüdüğü saptandı. Cesedin, yaklaşık 4.5 aylık olduğu kaydedildi.

Sorgusu devam eden 6 şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

'4.5 AYDIR CESETLE YAŞAMIŞIZ'

Mervenur Polat'ın cesedinin bırakıldığı apartmanın 4'üncü katında oturan ve olay nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten Server Çekiç Balaban, "Şüphelilerinden C.A'nın babası H.A., eşimin arkadaşı. Evde anne, baba ve kızları yaşıyor. Hepsi melek gibi insanlar. Olay ortaya çıkınca eşime anlatmış. 4.5 aydır cesetle yaşamışız. Şok geçirdim. Evde bir karınca bile görsem ölmesin diye parmağımla alır uygun bir yere koyarım. Üstelik 20 yaşında 1 çocuk annesi, genç bir kız. Eşim çatıya çıkıp, yeşillik ekecekti. Ben 'boş ver' dedim. Onunla karşılaşsak ne yapardık. Bu olayı nasıl atlatırdık, bilmiyorum" diye konuştu.

ANTALYA Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüş
ANTALYA Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüş
ANTALYA Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüş
ANTALYA Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüş

Adli Tıp Kurumu, Muratpaşa, Adli Tıp, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüş - Son Dakika


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