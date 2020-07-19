ANTALYA Mesire alanı girişinde 2 kilometrelik piknik kuyruğu - Son Dakika

ANTALYA Mesire alanı girişinde 2 kilometrelik piknik kuyruğu

Mesire alanı girişinde 2 kilometrelik piknik kuyruğuANTALYA'da sıcak hava ve yüzde 75'leri gören yüksek nemden bunalan vatandaşlar mesire alanlarına akın etti.

Mesire alanı girişinde 2 kilometrelik piknik kuyruğu

Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı

ANTALYA'da sıcak hava ve yüzde 75'leri gören yüksek nemden bunalan vatandaşlar mesire alanlarına akın etti. Topçam Mesire Alanı önünde 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 1 saatte 300 aracın girdiği mesire alanı tamamen doldu.

Turizmin başkenti Antalya'da sıcak hava ve hafta sonunu fırsat bilen kent sakinleri ve tatilciler, piknik yapmak için mesire alanlarına akın etti. Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 75'leri gördüğü kentte, Antalya- Kemer karayolu üzerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Topçam Mesire Alanı'na gitmek isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerde giriş kapısı önünde sıra oldu. Saat 08.00'de açılan mesire alanında önceden yer bulmak için saat 06.00'da 4 araç giriş kapısına gelerek beklemeye başladı. Güvenlik görevlileri saat 06.30'da araçların sıra olduğunu işletme yönetimine bildirince açılış saati de öne çekildi. Saat 07.00'de araçları içeri almak için görevliler ateş ölçerle tek tek ölçüm yaptı. Ateşi 38 ve üzeri olanlar içeri alınmadı.

1 SAATTE 300 ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Otomobil ve kamyonetlerin giriş ücreti 25, yaya girişin 9 lira olduğu mesire alanı giriş kapısından 2 kilometrelik mesafe boyunca uzun araç kuyruğu oluştu. Araç kuyruğu havadan da görüntülenirken, ilk 20 dakikada mesire alanına 150 araç alındı. 1 saatlik süre içinde 300 araç kapasiteli mesire alanı tamamen dolarken içeri alınmayanlar ise geri döndü. Saat 07.00'de kapılarını açan ve 08.00'de tamamen dolan mesire alanında vatandaşlar hem piknik yapıp hem de denize girebiliyor. Fiziki mesafe kurallarına göre düzenlenen alanda banklar arasında en az 5 metrelik boşluklar bulunuyor.

Mesire alanına yalnızca Antalya'dan değil, çevre illerden gelenlerin de olduğu dikkati çekti. Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Manisa, Uşak'tan gelenlerin de mesire alanına giriş yaptığı görüldü. Uzun kuyruğun ardından içeri giren vatandaşlar ise kuyruğun beklemeye değdiğini, çok beklemeden hızlı bir şekilde içeri girebildiklerini söyledi. İşletme yönetimi ise tüm kuralları uygulayarak vatandaşları içeri alıp sağlığı ön planda tutan bir hizmet sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Antalya Kemer, Antalya, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Mesire alanı girişinde 2 kilometrelik piknik kuyruğu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:14 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi 21:20 Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü 21:18 Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi 19:57 Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım 19:54 Başakşehir ikinci yarıya hızlı başladı! Top direği sıyırarak dışarı çıktı 19:30 "Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi
22:14
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
21:18
Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım
19:57
Başakşehir ikinci yarıya hızlı başladı! Top direği sıyırarak dışarı çıktı
19:54
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
19:30
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 22:34:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Mesire alanı girişinde 2 kilometrelik piknik kuyruğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]