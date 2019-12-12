Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya için "kırmızı kodlu" uyarının kaldırıldığı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya için 'kırmızı kodlu' uyarının kaldırıldığı... - Son Dakika

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya için "kırmızı kodlu" uyarının kaldırıldığı...

6 saat önce

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya için "kırmızı kodlu" uyarının kaldırıldığı açıklandı.

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya için

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya için "kırmızı kodlu" uyarının kaldırıldığı açıklandı. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:01 Kaynak: İHA
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