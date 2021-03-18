ANTALYA Metruk binada çıkan yangın, büyümeden söndürüldü - Son Dakika

ANTALYA Metruk binada çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
18.03.2021 10:15
Metruk binada çıkan yangın, büyümeden söndürüldüAntalya'da üç katlı metruk binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Metruk binada çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
Antalya'da üç katlı metruk binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 870 Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın 3'üncü katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İçinde madde bağımlılarının kaldığı iddia edilen binadan çıkan dumanı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Polis yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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