ANTALYA Milletvekili Çokal'dan sağlık çalışanlarına kahvaltı - Son Dakika

Milletvekili Çokal'dan sağlık çalışanlarına kahvaltı

AK PARTİ Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına kahvaltı ikramında bulundu.

Geçen aralık ayında Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak bütün dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin birçok yerinde görev yapan sağlık çalışanlarının yaptığı fedakarlıklar toplumun her kesimi tarafından takdirle karşılanıyor. Hemen her kesimden insanlar büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yardım etmeye çalışıyor. AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da bu kapsamda Manavgat'ta devlet hastanesi ve özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına kahvaltıda çeşitli ikramlarda bulundu. Manavgat Devlet Hastanesi'nde poğaça, sandviç ve meyve sularından oluşan ikramlar, Başhekim Mehmet Çınar, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu ve diğer yetkililer tarafından alındı.

Eşi ve kendisi doktor olan Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, ülkenin koronavirüsle mücadele ettiği günlerde büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarının, tedbir amacıyla ailelerinin yanına gidemediğini söyledi. Çalıştıkları hastanelerde ve dışarıdan beslenmek zorunda kalan sağlık çalışanlarının gıda hazırlıklarının da steril ortamda yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Tuba Vural Çokal, baştan sona dezenfekte ettirilen kendisine ait otelin mutfağında, Manavgat'ta bulunan devlet hastanesi ve tüm özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları için sabah ve gece için kahvaltı malzemeleri hazırlandığını aktardı. Kahvaltılar sabahın erken saatlerinde otel görevlileri tarafından hastanelere dağıtıldığını söyleyen Milletvekili Çokal, hastanelerin yönetimleriyle yapılan görüşmelerin ardından ihtiyaçlara cevap verecek çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Sağlık çalışanlarının yalnız olmadıklarını hissettirmenin moral ve motivasyonlarını arttırmak için önemli olduğunu vurgulayan Tuba Vural Çokal, "Kendim de bir sağlık çalışanıyım. Onların hangi şartlarda görev yaptıklarını tasavvur edebiliyorum. Her ne kadar yoğunluk sebebiyle kendim gelemesem dahi her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduğumu bilmeleri önemli" dedi.

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu da yaşanan Covid-19 salgınıyla birlikte sağlık çalışanlarının işlerinin aslında ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirterek, yaptığı ikramlar nedeniyle partisinin Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'a teşekkür etti. Vural ailesinin sağlık çalışanlarının konaklaması için otellerini açtığını da vurgulayan Başkan Yusuf Halimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zor bir süreç, bu süreci hep beraber aşacağız. Bu millet zorluklara göğüs germesini bilen, zor anlarda kenetlenebilen bir millettir. Bu konuda hiç şüphem yok. Hep beraber omuz omuza vererek bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Bunun için en önemli kriter, sosyal mesafeyi korumak, basit kurallar dediğimiz kurallara uyup evde kalmak. Bunlara dikkat edelim. Sağlık çalışanlarına en büyük desteğimiz sosyal mesafeyi korumamız ve evde kalmamız. Bunlara uyarsak bu salgının yayılmasının önüne geçeceğiz. Bu şekilde daha kolay aşacağımıza inanıyorum."