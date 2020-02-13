Antalya Milletvekili Çokal, İYİ Parti'den istifa etti (2) - Son Dakika

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Antalya Milletvekili Çokal, İYİ Parti'den istifa etti (2)
6 saat önce
PEŞ PEŞE İSTİFALARİYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın partiden istifa ettiğini açıklamasının ardından Antalya'daki teşkilatların bazılarında istifa haberleri arka arkaya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:06 Kaynak: DHA
PEŞ PEŞE İSTİFALAR
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın partiden istifa ettiğini açıklamasının ardından Antalya'daki teşkilatların bazılarında istifa haberleri arka arkaya geldi. İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut, Kepez Gençlik Kolları Başkanı İsmail İnce, Kepez Kadın Kolları Başkanı Havva Gencer, Muratpaşa Kadın Kolları Başkanı Dilek Aydın, Kumluca Belediyesi meclis üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı ile Kumluca gençlik ve kadın kolları başkanları, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.Alparslan ÇINAR/ANTALYA,
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