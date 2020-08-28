ANTALYA Milletvekili Uslu Kaş'ta dalış yaptı - Son Dakika

ANTALYA Milletvekili Uslu Kaş'ta dalış yaptı

Milletvekili Uslu Kaş'ta dalış yaptıAK PARTİ Antalya Milletvekili Atay Uslu, dalış turizminin en gözde merkezi Kaş'ta dalış yaptı.

Milletvekili Uslu Kaş'ta dalış yaptı

AK PARTİ Antalya Milletvekili Atay Uslu, dalış turizminin en gözde merkezi Kaş'ta dalış yaptı. Akdeniz'in maviliklerine kendini bırakan vekil Uslu, deniz altında bulunan 45 tonluk 1960 model tankın bulunduğu alanda poz verdi.

AK Parti Antalya Milletvekili, TBMM Akdeniz-Pa Komisyonu Başkanı, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı ve Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Atay Uslu, 2017 yılında Kaş açıklarında batırılan 45 tonluk tankın bulunduğu alanda dalış yaptı. Özel dalgıç kıyafetlerini giyen Atay Uslu, denizin maviliklerine kendini bıraktı. Birçok deniz canlısının yuvası haline gelen ve yaklaşık 15 metre derinlikte bulunan tankın bulunduğu alanda dalış yapan Uslu'ya dalış ekipleri ve deniz canlıları da eşlik etti. Hint Okyanusu'nda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden biri olan aslan balığı da Atay Uslu'nun tank arkasında çekildiği fotoğraf kadrajına girdiği görüldü.

'KAŞ'TA DALINIR'

Milletvekili Atay Uslu, dalış yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Dalış spor merkezi olan Kaş'ta dalış yaptığını belirten Uslu, "Kaş'ta dalınır. İklimi, insanı, berrak denizi ve tarihi zenginliği, doğal güzelliğiyle, butik turizm anlayışıyla tatil için cazip bir alternatif olan Kaş, dalış tutkunlarının gönlünde de ayrı bir yere sahip" dedi.

'BALIKLARIN, KUŞLARIN DA VEKİLİYİZ'

Kaş'ta 30 dalış okulun bulunduğunu aktaran Atay Uslu, bu bölgede her yıl 100 bine yakın dalış yapıldığını belirtti. Uslu, "Kaş 38 dalış noktasıyla su altı meraklılarını 4 mevsim bekliyor. Tertemiz ve berrak bir denize sahip olan Kaş, zengin su altı canlılarıyla ve resifleriyle dalış tutkunlarını büyülüyor. Dalış sporuyla denizaltı canlılarına, ışık ve renklerin uyumuna tanıklık etmek muhteşem bir duygu. Mavi vatan Akdeniz'deyiz. Balıkların, kuşların, çiçeklerin de vekiliyiz" diye konuştu.

ANTALYA Milletvekili Uslu Kaş'ta dalış yaptı

Milletvekili, Salim Uslu, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 15:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Milletvekili Uslu Kaş'ta dalış yaptı - Son Dakika

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