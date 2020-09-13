ANTALYA Milli Savunma Bakanı Akar Biz barıştan yanayız - Son Dakika

ANTALYA Milli Savunma Bakanı Akar Biz barıştan yanayız
Milli Savunma Bakanı Akar: Biz barıştan yanayız (4)BAKANDAN SİLAH İSTEDİBeraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle Antalya'nın Kaş ilçesini ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı programın ardından Kaş Limanı'nda yürürken Çiğdem Demiryalçın adlı vatandaşla karşılaştı.
Milli Savunma Bakanı Akar: Biz barıştan yanayız (4)
BAKANDAN SİLAH İSTEDİ
Beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle Antalya'nın Kaş ilçesini ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı programın ardından Kaş Limanı'nda yürürken Çiğdem Demiryalçın adlı vatandaşla karşılaştı. Bakan Hulusi Akar'ın yanına gelen Demiryalçın, bir istekte bulundu. Demiryalçın, "15 Temmuz gecesi elimde ekmek bıçağıyla bu meydanda sabaha kadar durdum. Şu anda şu karşıdakilere karşı sizden bana bir silah vermenizi istiyorum. Polis eşi olarak silahım iyidir. Cumhurbaşkanımıza buradan selam söylüyorum ve ellerinden öpüyorum. Sizin gibi Cumhurbaşkanım olduğundan dolayı çok gururluyum. İyi ki varsınız Allah başımızdan eksik etmesin. Bakanımızı İstanbul'dan kendisini tanıyorum. Allah sizlerden razı olsun" dedi.
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