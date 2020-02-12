ANTALYA Misinaya dolanmış ve kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı kurtarıldı - Son Dakika
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ANTALYA Misinaya dolanmış ve kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı kurtarıldı

6 saat önce

Misinaya dolanmış ve kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı kurtarıldıANTALYA'da misinaya dolanmış ve kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ANTALYA Misinaya dolanmış ve kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı kurtarıldı, System.String[]

Misinaya dolanmış ve kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı kurtarıldı

ANTALYA'da misinaya dolanmış ve kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesindeki Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar, su yüzeyinde çırpınan martıyı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler zodyak botla martının bulunduğu yere ulaştı.

Misinaya dolanmış ve kanadına balıkçı iğnesi takılmış kuşa ulaşan 2 itfaiye personeli, kanadındaki iğneden de hayvanı kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen martı, doğal ortamına salındı.


Antalya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:13 Kaynak: DHA
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