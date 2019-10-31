Antalya mısır tarlasında kararan hayatı, yeşil sahada aydınlandı

Mısır tarlasında kararan hayatı, yeşil sahada aydınlandı

Tarlada mısır silajı yaparken, ayağını makineye kaptırması sonucu sağ bacağı kesilen Abdullah Ersoy'un (25) hayatı, protez aldığı işletme sahibinin önerisiyle başladığı ampute futbolla değişti. Milli oyuncu olan Ersoy, Milli takım formasını uzun yıllar giyip, şampiyonluk yaşamak istiyorum dedi.

Bursa'da yaşayan Abdullah Ersoy, lise eğitiminin ardından ailesine destek için kuzeninin kentteki tarlasında çalışmaya gitti. 7 yıl önce mısır silajı yapımında çalışırken, ayağını makineye kaptıran Ersoy'un sağ bacağı kesildi. 5 aylık tedavi süreci sonrası protez takmaya başlayan Ersoy, bu süreçte medikal ürün satışı yapılan firmanın sahibinin yönlendirmesiyle ampute futbola başladı. Kaza sonrası içe kapanık hale geldiğini anlatan Ersoy, ampute futbolun, yaşamında çok önemli değişiklikler sağladığını söyledi. Bursa'daki takımından ODTÜ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'ne transfer olduğunu ve Ankara'da yaşamaya başladığını anlatan Ersoy, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kampına 2 kez davet edildiğini söyledi.

Hayallerinden de bahseden Abdullah Ersoy, Ampute futbola başladım ve şimdi milli takım kampındayım. Protez aldığım medikalcinin tavsiyesiyle ampute futbola başladım. Ben de futbol oynamak istedim. Kaza nedeniyle içime kapanmıştım, futbol yeniden hayata tutunmamı sağladı. Benim için çok iyi oldu. Milli takım formasını uzun yıllar giyip şampiyonluk yaşamak istiyorum diye konuştu.