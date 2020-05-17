ANTALYA Mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika

ANTALYA Mobilya atölyesinde yangın

Mobilya atölyesinde yangınANTALYA'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.

Mobilya atölyesinde yangın ANTALYA'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü. Yangın, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı mobilya atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kapalı atölyeden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı atölyenin kapısını kırarak açtıktan sonra yangına müdahalede bulundu. Yangın çevreye sıçramadan yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Atölyede, mobilya yapımında kullanılan ahşap malzemeler yangında zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı

Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti

Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya

Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı