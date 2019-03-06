Son Dakika Haberleri: Antalya Moda Haftası Başladı

Antalya Moda Haftası Başladı

11 dakika önce

Antalya'da moda haftası etkinliği kapsamında düzenlenen defilede, ilkbahar yaz kreasyonları beğeniye sunuldu.

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Antalya'da moda haftası etkinliği kapsamında düzenlenen defilede, ilkbahar yaz kreasyonları beğeniye sunuldu.

Bir organizasyon şirketince düzenlenen "Antalya Moda Haftası-Fashion Week"in ilk gününde, Konyaaltı ilçesindeki bir otelde defile yapıldı. Defilede moda tasarımcıları Burcu Kandemir, Selen Dalkıran ve Nilüfer Korkmaz imzasını taşıyan modeller sergilendi.

Antalya, İstanbul ve yurt dışından 30 manken tarafından izleyenlerin beğenisine sunulan ürünler, etkinliğe katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.

Katılımcıların ünlü modacılarla bir araya gelme imkanı yakalayacağı "Antalya Moda Haftası-Fashion Week" 8 Mart'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:35 Kaynak: AA

Antalya, Moda, Kültür Sanat
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