Antalya motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Antalya motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı

6 saat önce

Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadıANTALYA'da bir evden motosiklet ve 770 lira çalan biri kadın 6 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı

ANTALYA'da bir evden motosiklet ve 770 lira çalan biri kadın 6 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Hırsızlık olayı geçen pazar günü Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesine park ettiği motosiklet ve yanına bıraktığı pantolonun cebindeki 770 lirası çalınan Mustafa B., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri ile İl Jandarma Komutanlığı 2'nci ve 4'üncü JASAT timleri, bölgede bulunan bütün güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Onlarca kamera üzerinde inceleme yapan ekipler, hırsızlık şüphelilerin A.N.D isimli kadın ile G.Ç., S.A., E.Ş., B.K. ve B.T. olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaldığı yerleri belirleyen ekipler, dün sabah eş zamanlı operasyon yaptı. Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada Mustafa B.'ye ait motosiklet ele geçirildi. Motosiklet sahibine teslim edilirken, şüpheliler işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Antalya motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:56 Kaynak: DHA
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