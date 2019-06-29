ANTALYA Motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
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Motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda motosiklet hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle yakalanan 3 kişiden K.C. ve Z.G. tutuklandı.
Motosiklet
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:30 Kaynak: DHA
hırsızlığı şüphelileri tutuklandı Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda motosiklet hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle yakalanan 3 kişiden K.C. ve Z.G. tutuklandı.
Manavgat'ın Ilıca
Mahallesi'nde geçen hafta perşembe günü S.Y.'ye ait motosikletin çalınması üzerine İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Motosikletin Ilıca Mahallesi 207 Sokak'ta park halinde olduğunu tespit eden jandarma timleri sivil görevlilerle bekledi. Yaklaşık 2 saat süren bekleyişin ardından motosikletin yanına gelen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından 1 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan K.C., Z.G. ve H.A. savcılığa sevk edildi.
Motosiklet hırsızlığı konusunda savcılıkta yapılan sorgulamalarının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden H.A. serbest bırakılırken, K.C. ve Z.G. tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin birçok suçtan sabıkaları olduğu belirtildi. Motosiklet sahibine iade edildi.
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