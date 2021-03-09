ANTALYA Motosiklet hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

ANTALYA Motosiklet hırsızlık şüphelisi tutuklandı

09.03.2021 14:31

Motosiklet hırsızlık şüphelisi tutuklandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde farklı tarihlerde 2 ayrı motosiklet çaldığını itiraf eden Hakan A. tutuklandı.

Motosiklet hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı tarihlerde 2 ayrı motosiklet çaldığını itiraf eden Hakan A. tutuklandı.

Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde 28 Şubat gecesi park halinde bulunan bir motosikletin çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalınan motosiklet geçen cumartesi günü Bahçelievler Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulundu. Polis ekipleri yaptıkları araştırma ve çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelemesi sonucunda hırsızlığı Hakan A.'nın yaptığını tespit etti. Hakan A. polis tarafından evinin yanında yakalandı. Polis merkezine götürülen Hakan A. verdiği ifadesinde motosikleti çaldığını itiraf ederken, 4 Mart gecesi de Salkımevler Mahallesi Kümeevleri mevkiinde park halinde başka bir motosikleti daha bir arkadaşıyla çaldığını söyledi. Hakan A., motosikletle bir süre gezdikten sonra terk ettiklerini belirtti. Hakan A.'nın terk ettiği yerde motosikletin bulunamadığı belirtilirken, şüphelinin motosikleti beraber çaldığı Alanya'dan gelen arkadaşının götürmüş olabileceğini söyledi. Polis ekipleri olayla ilgili diğer şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Hakan A. sağlık kontrolünün ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan Hakan A., sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.

ANTALYA Motosiklet hırsızlık şüphelisi tutuklandı
ANTALYA Motosiklet hırsızlık şüphelisi tutuklandı
ANTALYA Motosiklet hırsızlık şüphelisi tutuklandı
ANTALYA Motosiklet hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Motosiklet, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Motosiklet hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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