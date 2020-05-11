ANTALYA Motosiklet sürücüsü kazada öldü - Son Dakika

Motosiklet sürücüsü kazada öldü
Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Turgay Edizyen (50), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Havalimanı istikametine seyir halinde olan Turgay Edizyen'in kullandığı 35 AJN 13 plakalı motosiklet, 1654 Sokak'a dönmek üzereyken Metin Kaya idaresindeki 07 YJH 50 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarındaki tabelalara çarparak kaldırıma savruldu. Kazayı görenler 112'yi aradı. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Turgay Edizyen'in öldüğünü belirledi. Kamyonet sürücüsü Metin Kaya kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamazken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Turgay Edizyen'in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.