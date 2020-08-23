ANTALYA Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kamerada

Antalya'da iki gencin bindiği motosiklete tutunan patenli kızlar, yoğun trafikte tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. O anları bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Tehlikeli yolculuk, Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde yeni yapılan yolda dün saat 22.30 sıralarında yaşandı. Konyaaltı'ndan Kepez istikametine giden ve üzerinde iki erkeğin bulunduğu motosikletin arkasına tutunan patenli iki kızı görenler cep telefonları ile görüntü almaya başladı. Karayolunda bir süre bu şekilde ilerleyen gençler daha sonra kameraların görüş alanından çıktı.