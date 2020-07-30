ANTALYA Motosikletinin yanında ölü bulunan bekçiye otomobil çarpmış -ARŞİV - Son Dakika

Motosikletinin yanında ölü bulunan bekçiye otomobil çarpmış

Antalya'da gece bekçiliği yapan Süleyman Hortul'un (22), motosikletinin yanında ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Hortul'a bir otomobilin çarptığı belirlendi. Jandarmanın takibi sonucu yakalanan otomobil sürücüsü, ilk ifadesinde gece bir şeye çarptığını ancak ne olduğunu anlayamadığını söyledi.

Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkiinde, dün sabaha karşı meydana gelen kazada, bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan Süleyman Hortul, Antalya'dan Serik'teki evine dönmek için yola çıktığı 07 YC 231 plakalı motosikletinin yanında, yerde kan içinde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Süleyman Hortul'un yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yapılan ilk incelemede Süleyman Hortul'un başına yara aldığı, motosikletinin ise hemen baş ucunda park halinde durduğu ve herhangi bir kaza izi bulunmadığı anlaşıldı. Yine olay yerinde başka bir araca ait olduğu tahmin edilen parçalar bulundu.

Olayla ilgili soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri bulunan araç parçalarından yola çıkarak, bölgedeki güvenlik kamerası ve EDS kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı çalışmanın ardından olayın trafik kazası olduğu tespit edildi. Plakası belirlenen otomobilin Serik ilçesinde veteriner olarak görev yapan H.A.'ya ait olduğu belirlendi. Jandarma, H.A.'yı Korkuteli ilçesinde yakaladı. İlk ifadesinde gece bir şeye çarptığını, ancak ne olduğunu anlayamadığını söyleyen H.A. gözaltına alındı. H.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'BİZ SENSİZ NE YAPARIZ'

Dün olayı haber alıp gelen Hortul'un babası Yener Hortul ve diğer yakınları gözyaşlarına boğulmuş, Yener Hortul, Yaktın bizi oğlum, biz sensiz ne yaparız diyerek ağlamıştı.