Antalya-motosikletiyle karayolunda seyreden örümcek adam kostümlü sürücü şaşırttı
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Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletiyle ilerleyen örümcek adam kostümlü sürücü şaşkınlık yarattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:13 Kaynak: DHA
Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletiyle ilerleyen örümcek adam kostümlü sürücü şaşkınlık yarattı.
Serik- Antalya D400 karayolunda bu sabah örümcek adam kostümü giymiş sürücünün motosikletiyle ilerlediğini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Antalya istikametine giden örümcek adam kostümlü, kimliği belirsiz sürücü zaman zaman motosikletinde ayağa kalkarak ilerledi.
Diğer araç sürücüleri ve yolcuları da bu ilginç anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Motosiklet sürücüsü bir süre böyle ilerledikten sonra gözden kayboldu.
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