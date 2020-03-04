Antalya motosikletli jandarmaya ileri sürüş eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya motosikletli jandarmaya ileri sürüş eğitimi - Son Dakika

Antalya motosikletli jandarmaya ileri sürüş eğitimi

10 dakika önce

Motosikletli jandarmaya ileri sürüş eğitimiANTALYA'nın Kemer ilçesinde, jandarmanın motosikletli hızır ve huzur timleri, ileri sürüş ve güvenli sürüş eğitimi aldı.

Motosikletli jandarmaya ileri sürüş eğitimi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, jandarmanın motosikletli hızır ve huzur timleri, ileri sürüş ve güvenli sürüş eğitimi aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Bursa Jandarma Trafik Okulu Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 47 kursiyer jandarma personelinin katıldığı 'hızır ve huzur timleri ileri eğitim ve güvenli sürüş eğitimleri', konusunda uzman 1 kadın ve 3 erkek jandarma motosiklet eğitmeni tarafından verildi. Üç haftalık kurs süresince kursiyerler gerçek trafik koşullarına hazırlık kapsamında ilk iki hafta kapalı alan hakimiyet eğitimi ve son hafta ise roadcraft (gözlemli sürüş eğitimi) aldı.

Kapalı alan hakimiyet çalışmasında kursiyerler, motosiklete binme ve inme eğitimiyle başlarken, daha sonrasında doğru oturuş pozisyonu, panik fren çalışması, kontra tekniği, dar alanda seri manevra kabiliyetini geliştirmeye yönelik eğitim, bakış ve kontra çalışmasını ifade eden 8 çalışması ve engel kaç çalışmalarını yaptı.

Son haftada ise gözlemli yol sürüşü eğitiminde kursiyer personelin zihinsel becerilerini en yüksek referans noktası aralığında tutması ve bunları doğru ve akıcı bir biçimde gerçekleştirmesi istenildi. Bu eğitimde sürüşler bir sistem dahilinde yapılırken, bu sistem içerisinde bilgi, konum, hız, vites ve ivmeleme olmak üzere 5 aşamadan oluştu ve sistemli sürüşte planlamanın önemini değinildi.

Antalya motosikletli jandarmaya ileri sürüş eğitimi

Jandarma, Huzur, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı Son dakika: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844 oldu İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
11:43 Tuba Ünsal'dan erkekleri kızdıracak ifadeler
11:42 Bayi Toplantısı Ümraniye'de
10:57 Dost kazığı
11:44 Gülben Ergen eski eşi Erhan Çelik hakaret davasında beraat etti
10:43 Acun Ilıcalı müjdeli haberi verdi: Her hafta Türkiye'den biri gelerek Survivor'da yarışacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 12:11:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya motosikletli jandarmaya ileri sürüş eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]