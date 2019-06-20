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ANTALYA Motosikletliyi kovalayan yunuslar kaza yaptı

1 saat önce

Motosikletliyi kovalayan yunuslar kaza yaptıANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli 2 kişiyi kovalayan yunus polisleri kaza yaptı.

Motosikletliyi kovalayan yunuslar kaza yaptı
ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli 2 kişiyi kovalayan yunus polisleri kaza yaptı. Kazada Serkan Yazman ve Mutlu Doğan adlı polisler hafif yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Boğaçayı Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis, üzerinde biri kadın iki kişinin bulunduğu, plakaları bezle kapatılmış motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan motosikletin peşine, motorize yunus ekibi sevk edildi. Motosikleti yakalamak için harekete geçen polis memurları Serkan Yazman ve Mutlu Doğan, bir süre kovalamaya devam etti. Yunus ekibi, önlerine çıkan bir araçla çarpıştı. Kazada otomobilde küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, Serkan Yazman ve Mutlu Doğan hafif yaralandı. Yaralanan polislere ilk müdahaleyi olay yerine gelen arkadaşları yaptıktan sonra ambulans çağırdı. Polis memurları Serkan Yazman ve Mutlu Doğan ambulansla hastaneye götürüldu.
Polis, kaçan motosikleti yakalamak için çalışma yürütüyor.
ANTALYA Motosikletliyi kovalayan yunuslar kaza yaptı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:47 Kaynak: DHA
Konyaaltı, Polis, Serkan, Güncel
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