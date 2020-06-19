ANTALYA Müdahale edilmeseydi cami güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklanacaktı - Son Dakika

Müdahale edilmeseydi cami güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklanacaktı

Antalya'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen kimliği belirsiz erkek, caminin güvenlik görevlisi Hikmet Övünç'ün (47) burnunu kırıp, çakıyla yaraladı. Olaya müdahale eden Mehmet Güneş, aksi halde saldırganın güvenlik görevlisini kalbinden bıçaklayacağını söyledi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa Camii avlusunda meydana geldi. Caminin güvenlik görevlisi Hikmet Övünç, camiye giriş yasak olmasına rağmen maskesiz girmeye çalışan kimliği belirlenemeyen kişiyi engellemek istedi. Hikmet Övünç'ün uyarılarına rağmen camiye girmekte ısrar eden kimliği belirsiz kişi, güvenlik görevlisine yumruk attı. Saldırgan, ardından yanında taşıdığı çakıyla Hikmet Övünç'ü sol kolundan bıçakladı. Cami çevresindekiler müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Yere yatırılan saldırgan, bir süre sonra kendisini etkisiz hale getiren vatandaşların elinden kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

'POLİS KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI'

Güvenlik görevlisi Hikmet Övünç'ün yaralı olduğunu görenler durumu hemen sağlık ve polis görevlilerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler cami güvenlik görevlisi Hikmet Övünç'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise kamera kayıtlarından kimliği belirsiz kişinin tespiti için çalışma başlattı.

'MÜDAHALE ETMESEYDİK KALBİNDEN BIÇAKLAYACAKTI'

Olayı gören Mehmet Güneş, "Olayın daha ciddi boyut almaması için duruma hemen müdahale ettim. Bıçaklı şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştım. Bugün cuma olduğu için abdest almak için gelmiştim. Güvenlikçi arkadaş, madde bağımlısı şahsa 'içeri girme, geçiş yasak' dedi. Yasak olmasına rağmen madde bağımlısı şahıs dinlemedi ve hemen çakıyı çıkardı. Biz de hemen koşarak müdahale ettik. Şahsı yere yatırdık ama elimizden kaçtı. Biz müdahale etmeseydik çakıyı direkt kalbine saplayacaktı" dedi.