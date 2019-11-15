Antalya müftü konuşurken küçük çocuk oyun oynamak istedi

Müftü konuşurken küçük çocuk oyun oynamak istedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferansta, Müftü Mustafa Atilla'nın konuşması sırasında platforma çıkıp oyun oynamak isteyen küçük yaştaki çocuk, babasına seslenip kendisini yakalamasını istedi. Müftü Atilla'nın, Madem konu aile konusu, serbest bugün demesi salondaki tarafından alkışlandı.

Manavgat İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri eski başkan yardımcılarından Necmettin Nursaçan'ın konuşmacı olarak katıldığı Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Peygamberimiz ve Aile' konferansı düzenlendi. Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansı Kaymakam Mustafa Yiğit ve çok sayıda vatandaş izledi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansın açılışında konuşan Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla, İçinde bulunduğumuz ay hicri takvime göre Rebiül evvel ayıdır. Peygamberimiz bu ayın 12'sinde dünyaya gelmiştir. Bu nedenle biz de bu haftayı Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutluyor ve çeşitli programlar düzenliyoruz dedi.

OYUN OYNAMAK İSTEYEN KÜÇÜK ÇOCUK

Müftü Mustafa Atilla'nın konuşması sırasında koşarak kürsünün olduğu platforma çıkan 5- 6 yaşlarında erkek çocuk, oyun oynamak istedi. Çocuk, izleyiciler arasında oturan babasına, 'Hadi baba yakala beni' diye seslendi. Küçük çocuğun platformda sağa sola koşup, kürsünün arkasına saklanarak babasına, 'Yakala' diye seslenmeye devam etmesi üzerine Müftü Atilla, konuşmasına, Bu yavrumuz çok tatlı, babası yakalasın lütfen. Madem konu aile konusu, serbest bugün diyerek ara verdi. Müftünün sözleri üzerine kürsüye çıkan baba, oğlunu yakalayıp kürsüden indirdi. Müftü Mustafa Atilla'nın sözleri salonda alkışlandı. Baba ve çocuk bir süre sonra salon dışına çıktı.

Necmettin Nursaçan da 'Peygamberimiz ve Aile' konferansında Hz. Muhammed'in yaşamından örnekler verdi.