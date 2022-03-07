Antalya, Muğla, Burdur, Isparta için soğuk ve yağışlı hava uyarısı - Son Dakika

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'nın yağışlı havanın etkisine girmesi ve bölge genelinde sıcaklıkların 6 ile 12 derece mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgenin bugünden itibaren Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi tahmin ediliyor.

Hafta sonu itibarıyla Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta genelinde hava sıcaklıklarının 6 ile 12 derece mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

İç kesimlerde sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması, Antalya ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde ise sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Rüzgarın, soğuk ve yağışlı havayla birlikte 10 Mart'ta Muğla çevrelerinde, 11 Mart'ta ise bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, sıcaklıkların azalmasıyla birlikte zirai faaliyetlerin devam ettiği sahil kesiflerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don beklendiğinden çiftçilerin ve yetkililerin tedbirli olması istendi.