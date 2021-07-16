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Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

16 Temmuz 2021 Cuma 00:28
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi, System.String[]

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Antalya Müzesi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Konyaaltı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Anı Defteri imzalandı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Ersin Yazıcı, programda yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminde şehit olan 251 vatandaşa Allah'tan rahmet diledi.

15 Temmuz'un hainlerin elindeki tankın, topun, uçağın ve modern silahların millet iradesi karşısında bir anlam ifade etmediğini, milletin üstünde hiçbir iradenin olmadığını kanıtladığını belirten Yazıcı, "Milletimiz vatan ve bayrak aşkıyla kahramanlık destanı yazacağını, vatanını koruyacağını ve bu uğurda gözünü kırpmadan şehit ve gazi olabileceğini göstermiştir. Yüce millet var oldukça yeni kahramanlık destanları yazılmaya devam edilecektir." dedi.

Yazıcı, Türkiye'nin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara karşı verilen mücadeleye son terörist yok edilinceye kadar kararlılıkla devam edileceğini kaydetti.

Şehit annesi Meltem Kılınç, polis memuru oğlu Muhammed Oğuz Kılınç'ı 15 Temmuz gecesi Ankara'da şehit verdiğini anlatarak, "15 Temmuz vatansever ile vatan haininin birbirinden ayrıldığı gündür. Güzel ülkemize 15 Temmuz'u yaşatanları affetmiyorum. Ben bu günü ölene kadar unutmam, unutamam." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mehter takımı gösterisi sunuldu, ilahiler okundu.

Etkinlik, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Kepez'de sergi açıldı

Kepez Belediyesince Dokuma Park'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi düzenlendi.

Serginin açılışında konuşan Vali Yazıcı, serginin 15 Temmuz'u unutturmamak adına önemli olduğunu söyledi.

Alanya ilçesindeki etkinlikte ise İskele Caddesi Şelale önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli irade tarafından dünyada eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği ile bertaraf edildiğini söyledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimini, milletin canları pahasına sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattığını belirtti.

Muğla

Marmaris ilçesinde düzenlenen programda Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi tek yürek olarak ülkesinin bekası ve aydınlık yarınları için destansı bir direniş sergilediğini ifade etti.

15 Temmuz'da yaşananların sadece bir hain kalkışma değil devlet ve millete yönelik planlı bir yok etme girişimi olduğunu kaydeden Tavlı, "Bir demokrasi zaferi olan 15 Temmuz'da ezelden beri hür yaşayan aziz Türk milleti, hiçbir zaman işgallere ve darbelere boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir." dedi.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, milletin 15 Temmuz 2016 gecesi, demokrasiye, milli iradeye ve kardeşliğine yapılan haince saldırının karşısına büyük bir inançla dikildiğini, aydınlık Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyenlere 'dur' dediğini dile getirdi.

MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ise Türk milletinin 15 Temmuz'da yazdığı destanla dünyaya büyük bir ders verdiğini kaydetti.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker de şehit ve gazilerin atalarından aldığı aynı ruhla hareket ederek ülkeyi savunduğunu vurguladı.

Programda ışık gösterisi, kum sanatı gösterisi ve tasavvuf müziği dinletisi yapıldı.

Fethiye, Bodrum ve Milas ilçelerinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Programlara katılan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyledi.

Burdur

Burdur Valiliğince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programına vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla geldi. Programda, şehitler için Kuran okunarak, dua edildi.

Vali Ali Arslantaş, konuşmasında, 15 Temmuz'un, aziz milletin darbecilerin alçak işgal planlarına karşı birlik içinde "Türkiye Geçilmez" diyerek darbeyi önlediği, tarihe altın harflerle yazılmış destansı direnişin adı olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un devlete canı pahasına sahip çıkışın eşi, benzeri görülmemiş bir örneği olduğunu vurgulayan Arslantaş, "Kahraman milletimiz, 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşarak, ülkemizin dört bir yanında dirayet ve kararlılıkla bu hain yapıya ve kalkışmaya geçit vermemiştir." ifadesini kullandı.

Programa, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Burdur'da yaşayan kız kardeşi Elif Serin, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Akif Altay'ın eşi Gülsüm ve oğlu Niyazi Altay ile kent protokolü katıldı.

Anma programı mehter takımının gösterisiyle devam etti.

Isparta

Isparta'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Ömer Seymenoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimini önleyen Türk milletinin Türkiye'yi geçilmez kıldığını belirtti.

Camilerden sela okundu

Bu arada, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'daki tüm camilerde saat 00.13'te sela okundu ve teheccüd namazı kılındı.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

15 Temmuz, Antalya, Muğla, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika


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