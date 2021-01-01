Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da yılın ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan vatandaşlar, yeni yılın ilk cuma namazını kıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya'da vatandaşlar evlerine en yakın camilere yürüyerek gitti.

Sosyal mesafeye uyarak camiler ve bahçelerindeki alanlarda cuma namazını kılan vatandaşlar, Kovid-19 tedbirlerine uyarak evlerine gitti.

Muğla, Isparta ve Burdur'da da vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek cuma namazını kıldı.

Polis ekipleri de kalabalık oluşabilecek alanlarda denetim yaptı.