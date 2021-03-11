Antalya, Muğla, Isparta, Burdur için zirai don ve fırtına uyarısı yapıldı - Son Dakika

Antalya, Muğla, Isparta, Burdur için zirai don ve fırtına uyarısı yapıldı

11.03.2021 17:35
Antalya, Muğla, Isparta, Burdur için zirai don ve fırtına uyarısı yapıldı, System.String[]

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da gece saatlerinden itibaren zirai don ve fırtına bekleniyor.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da gece saatlerinden itibaren zirai don ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Burdur ve Isparta genelinde, Antalya'nın Elmalı, Korkuteli, İbradı ve Akseki ilçeleri ile Muğla'nın Yatağan, Kavaklıdere, Ula ve Menteşe ilçelerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olacağı tahmin ediliyor.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur genelinde rüzgarın kuzey ve batı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Isparta, Antalya, Burdur, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya, Muğla, Isparta, Burdur için zirai don ve fırtına uyarısı yapıldı - Son Dakika


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