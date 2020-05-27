Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güneşli havada gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, sokaklarda güzel havanın keyfini çıkardı.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti' olarak nitelenen Antalya'da, saat 11.00 itibarıyla aileleri ile sokağa çıkmaya başlayan çocuklar mutluluk yaşadı. Maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlenen çocuklar, kentteki park ve yeşil alanlara koştu. Havanın sıcak olduğu saatlerde gölgelik alanları tercih eden çocuklar, yürüyüş yaptı, oyunlar oynadı. Denizi izleyen bazı çocuklar dondurma yemenin keyfini yaşarken, bazıları da evcil hayvanlarını gezdirdi, parklarda top oynadı. Çocuklar, rengarenk çiçeklerin olduğu parklarda fotoğraflar çektirdi.

Muğla

Muğla kent merkezi ile Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi turistik ilçelerinde de çocuklar, verilen özel izinle sokakları şenlendirdi. Sahil kenarlarında, parklarda ve sokaklarda güzel havanın keyfini çıkaran çocuklar oyunlar oynadı.

Kentte saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocukların da maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi. Çocuklardan birçoğu da kentteki meydanlardaki park ve yeşil alanlara koştu.

Bazı çocuklar ise bisiklet yollarında aileleri ile bisiklet kullandı.

Isparta

Isparta'da da çocuklar parklarda oynadı. Kentteki parklara gelen çocuklar salıncağa bindi bazıları bisiklet sürdü. Maske ve sosyal mesafeye uyduğu görülen çocuklar aileleriyle yürüyüş yaptı.

Burdur

Burdur'da bayram dolayısıyla uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından aileleriyle sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklar, yeşil alanların keyfini çıkardı. Çocuklar, maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak kentteki park ve oyun alanlarında vakit geçirdi.