Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da ilk teravih namazı kılındı

01.04.2022 21:44
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da ilk teravih namazı kılındı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden olan 15 bin kişi kapasiteli Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde ilk teravih kılındı.

Muratpaşa Camisi ve 8 asırlık Yivli Minare Camisi ile kentteki diğer camilere de vatandaşlar geldi.

Çok sayıda çocuğun da bulunduğu camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Muğla

Muğla'da yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, kentteki camilere geldi.

İlk teravih namazını eda etmek isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş camileri doldurdu.

Namaz öncesi vaaz veren İl Müftüsü Yaşar Çapçı, ramazanın önemine vurgu yaptı.

Vatandaşlar daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Burdur

Burdur'da yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, teravih namazını kılmak için Ulu Cami'ye geldi.

Burada verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı.

Vatandaşlar daha sonra yatsı namazının ardından ramazanın ilk teravihini kıldı. Cami çıkışında bazı hayırseverlerce çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Isparta

Isparta'da yatsı ezanının ardından kentteki camilere gelen vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti. Vatandaşlar, ramazan ayının manevi duygusunu yaşadı.

Teravih namazının ardından camilerde Kur'an da okundu.

YORUMLAR
500
Muğla'ya Afrika tozu uyarısı Muğla'ya Afrika tozu uyarısı Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımı Antalya'yı etkisi altına alacak Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımı Antalya'yı etkisi altına alacak

Isparta, Teravih, Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika


Son Dakika
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
20:40 Ordu'da kontrolden çıkan otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların Ramazan-ı şerifini tebrik etti: Hayırlı Ramazanlar
20:27 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
20:25 Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
20:14 Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranları Omicron öncesine göre üçte bire indi
19:57 Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 21:53:18. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement